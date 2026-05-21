Milano, ubriaco investe due anziane sorelle sulle strisce: una muore, l'altra in fin di vita

Il conducente aveva un tasso alcolico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti. Il dramma in via Carnia, non si è fermato a prestare soccorso

Un tasso alcolico 4 volte il consentito: un uomo, visibilmente ubriaco e sotto sostante stupefacenti, si è messo nella notte alla guida della sua auto investendo due sorelle a Milano. Per una di loro non c'è stato nulla da fare, l'altra è in gravi condizioni.

Il dramma si è consumato in via Carnia: le donne investite avevano 75 e 70 anni, ancora non è nota quale delle due abbia perso la vita a causa dell'urto.

Il pirata della strada, 39 anni, non si è fermato a prestare i soccorsi ma si è costituito poco dopo l'omicidio agli agenti della Polizia Locale.