A Troina, bolletta idrica da 14.000 euro a una novantenne

Secondo il legale della donna, quei consumi sarebbero spropositati per la donna, che ha anche un figlio disabile

A Troina, una donna di novant'anni ha ricevuto una bolletta idrica da 12 mila euro da parte del gestore Acquaenna. Secondo la società dei servizi idrici, la donna avrebbe consumato oltre 2700 metri cubi d’acqua in 14 mesi.

L’anziana vive in una modesta abitazione insieme a due figli, uno dei quali disabile.

La donna si è rivolta all’avvocato Walter Giuffrida. Il legale sostiene che quei consumi sarebbero impossibili da effettuare. Secondo Giuffrida, la cifra contestata deriverebbe invece da vecchi conguagli accumulati nel tempo.

Per una parte delle somme, aggiunge il legale, sarebbe già intervenuta la prescrizione.

Contro Acquaenna è in corso una class action promossa dal comitato Senzacqua Enna. Il movimento riunisce cittadini che protestano contro il caro bollette. La vicenda riaccende le polemiche sulla gestione del servizio idrico nella provincia ennese.