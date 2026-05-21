Droga nascosta nella friggitrice ad aria

Ancora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità.

Nello specifico, la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne pregiudicato catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di una pistola con matricola abrasa, munita di silenziatore, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

A operare gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, intervenuti a seguito di una segnalazione, giunta proprio su YouPol, con la quale la centrale operativa è stata informata che l’uomo, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per una condanna per spaccio di stupefacenti, poteva nascondere sostanze stupefacenti presso la sua abitazione.

A quel punto, i poliziotti hanno effettuato il controllo che ha permesso di accertare che l’uomo continuava a spacciare dal suo appartamento. Infatti, durante le verifiche, gli agenti hanno trovato, in vari punti della casa, oltre 700 grammi di marijuana, in parte nascosta nell’armadio della camera da letto e in parte in cucina, sul davanzale della finestra e persino all’interno di una friggitrice ad aria.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno notato anche uno strano borsello marrone poggiato nella parte alta della credenza della cucina. All’interno è stata rinvenuta un’arma da fuoco, con il numero di matricola cancellato, rifornita di tre cartucce, pronta dunque per essere usata e corredata da un silenziatore.

L’arma e le munizioni sono state repertate dalla Polizia Scientifica e sequestrate per essere, successivamente, sottoposte alle analisi di tipo balistico per accertare se siano state utilizzate per commettere crimini e per verificare se vi siano impronte utili per approfondimenti investigativi.

In relazione a quanto accertato, l’uomo è stato arrestato. Informato il PM di turno, quest’ultimo ha disposto di condurre il 31enne presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida.

L'app della Polizia di Stato YouPol è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. Nata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali.