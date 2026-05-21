Blitz dei Carabinieri tra Vicenza e Pisa, smantellata una banda di rapinatori e ladri

Dalle prime ore di questa mattina in corso una massiccia operazione coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza. L’attività, estesa tra il Veneto e la Toscana, si sta concentrando in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati. Il provvedimento restrittivo mira a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti.

Per garantire il successo del blitz sono impiegati circa 100 Carabinieri dei Comandi Provinciali di Vicenza e Pisa. Il dispositivo di sicurezza è supportato sul campo dai reparti speciali delle Aliquote di Primo Intervento (API) e dalle Squadre Operative di Supporto (SOS), oltre che dalle unità cinofile. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari personali, i militari stanno conducendo numerose e approfondite perquisizioni domiciliari, volte alla ricerca di armi e della refurtiva accumulata dal gruppo criminale I dettagli dell’operazione verranno diffusi successivamente presso il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.