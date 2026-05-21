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“Il PD ascolta Modica”: sabato 23 a Santa Maria - Vignazza

“Il PD ascolta Modica”: sabato 23 a Santa Maria - Vignazza

CronacaRagusa

Prosegue la campagna di ascolto e radicamento territoriale promossa dal Partito Democratico di Modica. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, a partire dalle ore 10:00, nel cuore del quartiere Santa Maria - Vignazza.
Il segretario cittadino Francesco Stornello (nella foto) e il vicesegretario Carmelo Blanco, insieme a iscritti, amici e simpatizzanti del partito, si ritroveranno sul sagrato della Chiesa di Santa Maria. Da lì si muoveranno lungo le vie della zona per incontrare direttamente i residenti e gli operatori commerciali che animano questa importante area della città.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia cornice della campagna “Il PD ascolta Modica”, nata con l’obiettivo preciso di rimettere al centro della proposta politica il contatto umano, il confronto diretto e l’analisi dei bisogni reali della comunità.

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