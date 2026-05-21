La polizia di Stato rimpatria un cittadino straniero

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa diretta dal dott. Massimiliano Santoro, hanno eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero.

Lo stesso è stato prelevato dal carcere di Augusta, dove era recluso perché responsabile dei reati di rapina aggravata, lesioni personali, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, reati in materia di stupefacenti, danneggiamento ed immigrazione clandestina, ed è stato rimpatriato.