Beccato dai Carabinieri con arnesi da scasso: denunciato 29enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò, al termine di un intervento su strada, hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 29enne pregiudicato catanese, residente a Belpasso per “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”.

Al riguardo, impegnati nel primo pomeriggio in un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma transitando in Via Cesare Terranova del comune di Belpasso frazione Piano Tavola hanno notato in Via Rosario Livatino, parallela della via che stavano percorrendo, un uomo che osservava attentamente la marcia dell’auto dei Carabinieri.

Gli operanti, insospettiti da tanto interesse, dopo aver superato un edificio che impediva di proseguire a vedere i movimenti del giovane, sono tornati indietro.

Ad un certo punto gli operanti, dopo averlo visto correre in direzione di un edificio ad angolo con Via Pio La Torre nr. 42 e lanciare qualcosa nel terreno, sono entrati in azione per fermarlo. Mentre gli investigatori si avvicinavano lo riconoscevano per un 29enne del posto a loro ben noto quale autore di reati contro il patrimonio.

Dopo averlo identificato compiutamente i Carabinieri hanno raggiunto il punto dove avevano visto il 29enne disfarsi di qualcosa e recuperando, poco dopo, un borsello che conteneva strumenti atti al furto di veicoli quali chiavi da codificare, lettori per diagnostica OBD, un chiave alterata (c.d. chiavino) e vari arnesi da officina.

Il 29enne, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria.