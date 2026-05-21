Denunciato 18enne per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno denunciato un 18enne per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato fermato e controllato dai Carabinieri all’interno della villa comunale e trovato in possesso di un coltello di genere proibito, della lunghezza complessiva di 23 cm, e di una forbice con punte acuminata.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.