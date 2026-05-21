ou
ULTIME NOTIZIE

SAC presnta il primo bilancio di sostenibilità per il 2025

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Denunciato 18enne per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere

Denunciato 18enne per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno denunciato un 18enne per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.
Il giovane è stato fermato e controllato dai Carabinieri all’interno della villa comunale e trovato in possesso di un coltello di genere proibito, della lunghezza complessiva di 23 cm, e di una forbice con punte acuminata.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Potrebbero Interessarti