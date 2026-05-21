Controlli della Polizia di Stato nel quartiere Picanello

Una mirata operazione di controllo è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nell’ambito di uno specifico piano finalizzato a rafforzare, nel territorio del quartiere “Picanello”, servizi di pattugliamento di strade, piazze e luoghi di interesse, nonché per verificare la regolarità delle necessarie autorizzazioni amministrative comunali previste per gli esercizi di vicinato.

I controlli ad ampio raggio sono stati coordinati dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, che hanno operato congiuntamente a diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale di Catania, reparti Annona e Viabilità.

Complessivamente sono state identificate 151 persone, delle quali 27 con precedenti di vario tipo, nonché controllati 52 veicoli.

Sono stati istituiti diversi posti di controllo, con il pattugliamento di strade e piazze in modo da verificare il rispetto delle norme del Codice della strada, per prevenire comportamenti scorretti alla guida.

Al riguardo sono state rilevate diverse infrazioni per sosta irregolare, per la mancanza della revisione periodica, per guida senza casco e per guida in assenza della copertura assicurativa. Ai relativi conducenti sono state applicate, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie previste dalla normativa, ossia rispettivamente la sospensione dei mezzi dalla circolazione, il fermo amministrativo e il sequestro amministrativo.

L’azione della Polizia Locale annonaria si è concentrata anche su alcuni esercizi commerciali e venditori ambulanti della zona. In particolare, due ambulanti sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Uno di essi anche per la mancanza dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari e per la mancanza della relativa licenza; in questo caso è stato effettuato il sequestro di oltre 45 kg di prodotti di ortofrutta.

Nel medesimo contesto operativo sono stati effettuati mirati controlli in tre panifici di Picanello, tutti sanzionati per assenza delle autorizzazioni relative al montaggio delle tende esterne, per mancata esposizione degli orari e uno di essi anche per mancanza del cartello sul divieto di fumo e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel complesso sono state contestate sanzioni per circa 10 mila euro.