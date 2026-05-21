Storia di 2 ragazzi comisani

Nelle strade assolate di Comiso, dove il profumo del pane caldo si mescolava al rumore dei motorini che attraversavano la piazza, crescevano due ragazzi con lo stesso sguardo rivolto lontano: Giuseppe e Andrea.

Erano amici prima ancora di diventare soci, due giovani comisani accomunati da un sogno più grande della loro città: partire, costruire qualcosa di proprio, cambiare vita.

Passavano le serate a parlare del futuro, immaginando Roma come una terra piena di possibilità. Non avevano certezze, solo voglia di rischiare e la determinazione di chi parte dal nulla.

Così, circa dieci anni fa, lasciarono la Sicilia con una valigia piena di speranze e il coraggio di chi decide di inseguire il proprio destino. Roma li accolse con le sue difficoltà, le giornate interminabili di lavoro e i sacrifici silenziosi che nessuno vede. Ma Giuseppe Baglieri, nato nel 1992, e Andrea Nigita, nato nel 1991, non si fermarono mai.

Dopo anni di impegno e gavetta, nel 2018 riuscirono a realizzare il loro sogno: aprire un elegante salone di parrucchieri nel cuore di Monteverde Nuovo, in Via Raffaele Battistini 93. Lo chiamarono “Joseanfrè Rome”, un nome che racchiudeva la loro amicizia, il loro stile e tutto il percorso fatto insieme.

Quel salone non diventò soltanto un luogo di bellezza, ma anche il simbolo della loro rinascita. Giorno dopo giorno conquistarono clienti, credibilità e una posizione importante nel settore, fino a farsi notare anche dal mondo della televisione.

Nel 2022 arrivò una chiamata inaspettata: Mediaset Infinity li contattò per partecipare al talent “La Sposa Indecisa”. Per i due ragazzi partiti da Comiso sembrava quasi irreale ritrovarsi davanti alle telecamere, ma era la conferma che i sacrifici stavano dando i loro frutti.

E il destino aveva ancora qualcosa in serbo per loro.

Nel 2025 la casa di produzione Palomar scelse proprio il loro salone, “Joseanfrè Rome”, come set per le riprese della seconda stagione della serie "Storia della mia Famiglia 2", disponibile su Netflix dal 10 giugno 2026. Giuseppe e Andrea parteciparono anche come comparse, condividendo il set con attori prestigiosi come Sergio Castellitto, Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera.

Eppure, nonostante i traguardi raggiunti, dentro di loro sono rimasti gli stessi ragazzi di Comiso: quelli che si sedevano a fantasticare sul futuro e che non hanno mai smesso di credere nei propri sogni. Ancora oggi continuano a costruire, creare e inseguire nuove opportunità, con la stessa passione di quando tutto era soltanto un desiderio pronunciato tra le vie della loro città.