Flotilla, gli attivisti sono stati trasferiti all’aeroporto di Eilat ma Gsf avverte: “Monitorare i voli”

“Tutti i partecipanti alla Flotilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l’imbarco sui charter Turkish. I funzionari dell’Ambasciata a Tel Aviv hanno seguito le procedure per l’assistenza del caso presso la struttura di Ketziot e sono presenti in aeroporto”, così in una nota la Farnesina in merito alla situazione degli italiani e degli altri volontari della Global Sumud Flotilla catturati negli ultimi giorni dalla Marina militare israeliana in acque internazionali e trattenuti nel carcere di Ketziot, in Israele.

Come riporta Al Jazeera, infatti, il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan ha dichiarato che la Turchia sta pianificando voli speciali da Israele per evacuare oggi i suoi cittadini e alcuni attivisti di paesi terzi che sono stati rapiti dalle forze israeliane dopo aver partecipato alla spedizioni di aiuti per Gaza.

Sono 430 gli attivisti da oltre 40 Pesi che lasceranno nella giornata di oggi le carceri israeliane. Lo confermano fonti della Farnesina nonché il movimento Global Sumud Flotilla, secondo cui il gruppo è in corso di trasferimento dalla prigione di Ktziot all’aeroporto Umm AlRashrash/ Eilat, dove verrà imbarcato su voli charter della Turkish airlines in direzione Istanbul, in Turchia. In una nota, il movimento internazionale avverte: “Nonostante questa informazione sia confermata da diverse fonti, la situazione può essere soggetta a variazioni”. In particolare, la delegazione italiana della Gsf evidednzia che “Lo sforzo della Flotilla e delle mobilitazioni in corso e la pressione esercitata sui governi europei stanno mettendo in moto la macchina diplomatica”, confermando di essere “in costante contatto con le ambasciate: aspettiamo informazioni dettagliate nelle prossime ore, in merito alle partenze”. Quindi vengono diffusi i dati sui tre voli della Turkish Airlines tra le 14.50 e 15.10: TK6919, TK6921, TK6925Note: questo aeroporto ha voli schedulati da Turkish Airlines. Oltre a invitare i media e gli attivisti a continuare a monitorare la situazione, la Gsf tiene a condividere la storia dell’aeroporto di partenza dei voli: “Questo aeroporto e il suo precedente fu costruito nei Territori Palestinesi nel villaggio di Umm Al Rashrash, demolito e sterminato della sua popolazione durante la Nakba”. Infine, rispetto ai fatti di cronaca delle ultime ore – a partire degli abusi subiti dai volontari da parte di esponenti del governo di Israele, la Flotilla commenta: “Gli accadimenti di questi giorni segnano una larga denuncia a quella che si autodefinisce quale ‘unica democrazia del medioriente’. Non bastano azioni di condanna formale o intermediazioni diplomatiche, né tanto meno critiche a Ben Gvir, che sembrano ora giusticare le azioni violente del regime terrorista di Netanyahu”, bensì gli attivisti tornano a chiedere “l’interruzione dei rapporti militari, commerciali, accademici, fino a quando non saranno liberi tutti i prigionieri politici palestinesi, in Italia e nei territori occupati, fino a quando l’occupazione non avrà fine”.