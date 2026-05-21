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La Polizia di Stato arresta un 22enne per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato arresta un 22enne per spaccio di sostanze stupefacenti

CronacaRagusa

La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un ventiduenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli investigatori e della Squadra Mobile e gli agenti delle Volanti, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione nel centro di Ragusa, hanno rinvenuto e sequestrato 54 grammi di marijuana, suddivisa in 30 dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

Al termine degli adempimenti di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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