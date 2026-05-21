La Polizia di Stato arresta un 22enne per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un ventiduenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli investigatori e della Squadra Mobile e gli agenti delle Volanti, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione nel centro di Ragusa, hanno rinvenuto e sequestrato 54 grammi di marijuana, suddivisa in 30 dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

Al termine degli adempimenti di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.