L’Università LUMSA protagonista a “Una marina di libri”

L’Università LUMSA partecipa all’edizione 2026 di “Una marina di libri” con un pomeriggio di incontri dedicati ai temi dell’educazione, della comunicazione digitale, dell’inclusione sociale e dell’arte. L’appuntamento è in programma giovedì 4 giugno, dalle ore 17 alle 20, al Ridotto del Cinema Vittorio De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo.

L’iniziativa, promossa dalla LUMSA nell’ambito del festival del libro, propone tre momenti di confronto che coinvolgeranno docenti universitari, ricercatori, autori ed esponenti del mondo culturale e sociale.

Il primo appuntamento, alle ore 17, sarà dedicato al tema “Raccontare i margini, connettere comunità: il digitale come voce del sociale”. A partire dal libro di Aurora Nicosia “Con gli occhi di Anna”, l’incontro approfondirà il ruolo della comunicazione digitale e dello storytelling sociale come strumenti di inclusione, partecipazione e valorizzazione dei territori. Interverranno Umberto Di Maggio, Anna Minà, Aurora Nicosia, Emilio Pursumal e Anna Staropoli.

Alle ore 18 spazio a “Cartografie della scuola, pedagogie dell’emancipazione: due progetti ad accesso aperto”. Nel corso dell’incontro sarà presentato il Rapporto sulla scuola in Sicilia dell’Università LUMSA (Studium) insieme alla collana Ianus (Ledizioni), dedicata ai temi della parola pubblica, dell’educazione e della cittadinanza attiva, attraverso autori e percorsi che vanno da Danilo Dolci e Paulo Freire fino al Childism. Partecipano Antonella Di Bartolo, Giorgio Cavadi, Emanuele Massagli, Giuseppe Notarstefano, Vincenzo Schirripa e Maura Tripi.

La giornata si concluderà alle ore 19 con “LUMSA Art Factory – Le illustrazioni di Mimmo Paladino per La vecchia dell’aceto di Luigi Natoli”. L’incontro sarà dedicato alla presentazione della nuova edizione del celebre romanzo di Luigi Natoli, pubblicata da Drago nel 2025 con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, di Elenka e dell’Università LUMSA. L’opera è arricchita dalle tavole a colori dell’artista Mimmo Paladino. Interverranno Patrizia Bertini Malgarini, Piero Drago, Giampaolo Frezza, Francesco Scaglione e Pietro Virgadamo.

Con la partecipazione a “Una marina di libri”, la LUMSA conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di dialogo tra università, territorio e mondo della cultura, valorizzando il confronto interdisciplinare sui temi della formazione, della comunicazione e della produzione artistica contemporanea.