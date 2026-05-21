Siracusa, Tutti in gioco: l'Istituto comprensivo Archimede al De Simone con Inclusione in Movimento

Una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione. Sarà tutto questo, e non solo, “Tutti in gioco: un goal per l'inclusione”, la manifestazione promossa dal XIII Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa in collaborazione con l'associazione “Inclusione in Movimento” di Siracusa, in programma venerdì mattina allo Stadio Comunale “Nicola De Simone” con la partecipazione di tutte le alunne e gli alunni dell'Istituto, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria, a quelli della Scuola Secondaria di primo grado. Sarà una grande festa a conclusione dell'anno scolastico ma soprattutto per le ragazze e i ragazzi sarà un'importante occasione di incontro, partecipazione e condivisione dei valori dell'amicizia e della solidarietà.

Lo Stadio “Nicola De Simone” si trasformerà in un grande laboratorio, nel quale lo sport diventerà il linguaggio universale capace di superare ogni barriera fisica, sociale e culturali. Le bambine e i bambini della Scuola dell'Infanzia saranno coinvolti in particolare in percorsi ludico motori e in attività sportive per promuovere lo spirito di collaborazione e di squadra mentre le ragazze i ragazzi delle classi della Scuola Primaria invece saranno impegnati in un torneo di calcetto con l'intento di promuovere lo spirito di collaborazione e di squadra.

Il momento più importante della manifestazione sarà legato alla “Partita del Cuore” che vedrà confrontarsi gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e la squadra degli sportivi dell'associazione “Inclusione in Movimento”. L' incontro di calcio finale, che unito a tutti i momenti della giornata, consentirà di vivere insieme una vera e propria festa dedicata allo sport, al rispetto reciproco, all'inclusione e alla cittadinanza attiva.