Priolo accoglie Nebbia: è il primo "cane di condominio"

Nebbia, una bellissima cagnolina randagia, è stata prelevata, sterilizzata, microchippata e, finalmente, restituita alla libertà. Ma la sua non sarà una libertà fatta di pericoli sulla strada o dietro le sbarre di una gabbia. Ad accoglierla un intero condominio.

"Da oggi - fa sapere il Sindaco Pippo Gianni - Nebbia avrà l'affetto di una grandissima, meravigliosa famiglia condominiale che sotto la guida attenta di un tutor le garantirà cure, protezione e tutto l'amore che merita".

L'assessore al Randagismo, Federica Limeri, ha voluto essere presente per accogliere in prima persona Nebbia e seguire ogni istante di una reimmissione che fa bene al cuore.

"Perché proteggere gli animali - ha affermato l'assessore Limeri - non è solo una questione d'ufficio: significa scendere in campo, metterci la faccia e portare avanti azioni concrete che cambiano davvero le cose".

"Il nostro sogno - aggiungono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri - è che questo gesto straordinario faccia da apripista per tanti altri condomini del nostro paese, diventando l'alternativa perfetta per tutte quelle famiglie che vorrebbero adottare un amico a quattro zampe ma non hanno lo spazio sufficiente in casa.

La nostra profonda gratitudine va ai residenti del condominio che, con questo gesto di immensa sensibilità, ci rendono orgogliosi della nostra comunità.

Ringraziamo per lo straordinario lavoro di squadra l'Ufficio Randagismo, il corpo di Polizia Municipale, le associazioni IVOC e Giustizia per Matteo e auguriamo buona vita a Nebbia".

Per ricevere informazioni sulle adozioni, i cittadini potranno contattare l'Ufficio Randagismo ai numeri 0931 779215 - 0931 779237.