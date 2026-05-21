Modica, convegno scientifico: l'istituto Principi Grimaldi lancia la sfida con l'indirizzo "Ottico"

Si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica un appuntamento scientifico di fondamentale importanza per il territorio e la salute pubblica: il convegno dal titolo "Controllo della progressione miopica: verso il futuro insieme".

L'evento segna una pietra miliare storica per il comparto scolastico e sanitario locale: si tratta infatti del primo convegno di oculistica e ottica interamente organizzato dall'IPS "Principi Grimaldi" – indirizzo Ottico. L'iniziativa è stata fortemente voluta e coordinata dal dott. Gianluca Marchi, stimato ottico optometrista e docente di Optometria e Contattologia dell'istituto, che ha rivestito il ruolo di principale organizzatore dell'evento in stretta e proficua collaborazione con il prof. Alex Cannella e l’importante comparto multinazionale dell'ottica medica Hoya, nella persona del dott. Giovanni Tarantino. Sotto l’impulso e il supporto istituzionale della dirigente scolastica, prof.ssa Claudia Terranova, il "Principi Grimaldi" si fa promotore attivo della salute visiva in età evolutiva, dimostrando come il percorso di apprendimento degli studenti debba integrarsi costantemente con la ricerca scientifica e le eccellenze cliniche sul campo.

A guidare i lavori in veste di moderatore è stato il prof. Alex Cannella, che ha introdotto la sessione evidenziando la necessità di superare i confini delle singole specializzazioni per abbracciare un approccio sinergico, tempestivo e corale di fronte all'aumento su scala globale dei casi di miopia nei bambini.

Il dibattito ha visto il coinvolgimento delle massime autorità sanitarie del territorio e dei referenti scientifici aziendali, affrontando il tema attraverso una tavola rotonda multidisciplinare:

• L'approccio clinico-chirurgico e lo screening: il dott. Maurizio Parisi (oculista e medico chirurgico, direttore UOC Oculistica di Ragusa) ha approfondito l'impatto bio-fisiologico dell'esposizione solare e il ruolo della dopamina retinica nella modulazione dell'allungamento assiale.

• Il dott. Alberto Belluardo (oculista e medico chirurgico, direttore UOC Oculistica di Vittoria) si è focalizzato sulla gestione a lungo termine e sulla corretta periodicità del followup nei soggetti affetti da media- elevata miopia, al fine di prevenire i severi rischi associati a complicanze retiniche.

• Il dott. Roberto Modica (oculista e medico chirurgico) ha completato il quadro clinico delineando i protocolli di gestione del bambino miope elevato durante le delicate fasi degli screening visivi

pediatrici.

• La prevenzione primaria e la funzione visiva: Il pediatra dott. Francesco Spata ha rimarcato il ruolo cardine della diagnosi precoce dei difetti visivi in ambito pediatrico e le strategie per superare le barriere culturali nell'educazione alla prevenzione visiva nelle famiglie.

• L'ortottista dott.ssa Stefania Bongiovanni ha invece evidenziato la centralità della cooperazione ortottica nella compliance multidisciplinare del piccolo paziente visivo per garantire l'efficacia dei trattamenti a lungo termine.

• L’ergonomia e l’ottica applicata: il dott. Gianluca Marchi ha posto il focus tecnico, nella sua doppia veste di professionista e docente, sull’importanza millimetrica della videocentratura clinica e sulla scelta e calzatura ergonomica della montatura per garantire la perfetta efficacia e stabilità geometrica dei dispositivi ottici sul volto del bambino in età scolare, in particolare sulle lenti per il controllo della progressione miopica.

Le Nuove Frontiere Tecnologiche presentate in Anteprima

Il convegno ha rappresentato una vetrina d'eccellenza per la presentazione delle ultimissime evoluzioni tecnologiche introdotte sul mercato internazionale dell'ottica:

Per Hoya, oltre al consolidato valore terapeutico delle lenti MiyoSmart basate sulla tecnologia D.I.M.S. per il defocus miopico presentate dal dott. Giovanni Tarantino (Medical Relations Specialist), è stata annunciata e analizzata la nuovissima evoluzione tecnologica rappresentata dalle lenti MiyoSmart IQ, lanciate sul mercato proprio a inizio maggio 2026.

Per CooperVision, il dott. Gabriele Pantaleo ha illustrato i parametri clinici di applicazione e i dati di eccellenza scientifica legati alle innovative lenti a contatto morbide a defocus miopico "MyDay MiSight", focalizzandosi sulla sicurezza d'uso e sull'educazione igienica nel paziente pediatrico.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Claudia Terranova sottolinea che il successo del simposio conferma l’assoluta necessità di una sinergia operativa tra l'istituzione scolastica Grimaldi, la classe medica, i professionisti della visione e i partner industriali. L'obiettivo comune resta quello di tradurre le evidenze scientifiche in protocolli condivisi per salvaguardare il futuro visivo delle nuove generazioni.