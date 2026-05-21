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M5S Modica: la Giunta approvi la rottamazione quinquies

M5S Modica: la Giunta approvi la rottamazione quinquies

CronacaRagusa

Il Movimento 5 Stelle di Modica sollecita la Giunta comunale ad approvare rapidamente la rottamazione quinquies, misura fondamentale per sostenere le famiglie e i cittadini in difficoltà economica.
In un contesto di aumento del costo della vita e difficoltà occupazionali, molte famiglie modicane non riescono a far fronte ai debiti tributari. La rottamazione quinquies rappresenta uno strumento essenziale per garantire equilibrio sociale e rilancio. Il M5S invita l’Amministrazione a consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con modalità sostenibili, riducendo sanzioni e interessi, a vantaggio soprattutto di pensionati, piccoli commercianti, artigiani e lavoratori colpiti dalla crisi economica. Approvare questa misura significa offrire una reale possibilità di ripartenza e ristabilire fiducia tra cittadini e istituzioni, basandosi su buon senso, equità e vicinanza ai bisogni della comunità.

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