Marina di Modica "tutto l'anno": consiglieri propongono un altro tavolo tecnico

Marina di Modica oltre l’estate: presentata una mozione d'indirizzo urgente in Consiglio Comunale per il rilancio strutturale e l’istituzione di un Tavolo Tecnico permanente. Un’azione congiunta, trasversale e non più rinviabile per salvare Marina di Modica dal declino della forte stagionalità e dalle storiche carenze infrastrutturali. È questo l’obiettivo della mozione d'indirizzo urgente depositata in data odierna dai consiglieri comunali dei gruppi Siamo Modica, Democrazia Cristiana e Radici Iblee, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'intero consesso cittadino.

L'atto ispettivo nasce dal pieno recepimento del documento "Lettera aperta" promosso dall'Associazione culturale Sicilia Arte in collaborazione con il gruppo civico digitale “Sei di Marina di Modica se…”. Un manifesto di cittadinanza attiva che i firmatari della mozione hanno fatto integralmente proprio, considerandolo il punto di partenza per l'applicazione di un modello virtuoso di democrazia partecipata, simile a quello già sperimentato con successo nel recente Consiglio Comunale aperto dedicato al centro storico. quando si è deciso di costituire un tavolo tecnico per analizzare la vicenda dello spopolamento del centro storico di Modica. Crediamo, comunque, che Marina di Modica, più che di un tavolo tecnico, avrebbe bisogno di una costante manutenzione, frutto di finanziamenti seri e immediati. Soldi che dovrebbero fare arrivare - da Roma e da Palermo - i politici del territorio. Ma su questo fronte la situazione non è delle migliori malgrado il famoso "allineamento politico" tra Modica-Ragusa-Palermo-Roma che avrebbe dovuto garantire sostegno all'azione amministrativa della Giunta Monisteri.

Per il momento restano i problemi, elencati dal documento a firma del consigliere di "Siamo Modica", Paolo Nigro.

Una serie di problematiche strutturali, economiche e di mobilità che colpiscono la frazione, non solo durante il picco estivo (quando si superano le 15.000 presenze), ma soprattutto nei mesi invernali, caratterizzati da un preoccupante stato di abbandono. Tra i punti più caldi figurano: Una rete idrica fatiscente affetta da perdite continue e vicina al collasso strutturale; un presidio di guardia medica insufficiente, limitato ai soli mesi di luglio e agosto, totalmente assente nel resto dell'anno. Le condizioni gravissime dell'ex strada provinciale Modica–Marina di Modica (asfalto deteriorato, segnaletica carente, buio e vegetazione incolta), teatro di numerosi sinistri; la presenza insufficiente della Polizia Municipale in estate e l'assenza totale in inverno, che alimenta soste selvagge e infrazioni. I danni non ancora del tutto riparati del ciclone Harry (in particolare al moletto e alle passerelle). «Marina di Modica ha potenzialità enormi, come dimostrato dal recente progetto Erasmus+ che ha ospitato 40 neolaureati europei, un'occasione purtroppo non supportata adeguatamente dalle istituzioni», dichiarano i consiglieri firmatari. «Ora ci attende il prestigioso evento nazionale delle Frecce Tricolori il prossimo 26 giugno: non possiamo farci trovare impreparati, serve garantire decoro, viabilità e sicurezza stradale immediata».