Modica, furto con spaccata stanotte a stazione di servizio Giap in centro

Un furto con spaccata, nella notte, a Modica, ai danni della stazione di servizio Giap di via Vittorio Veneto. I malviventi hanno rotto il vetro della porta della cabina, hanno rovistato alla ricerca di soldi e hanno portato via il registratore di cassa dove, tra l'altro, c'erano pochi spiccioli e alcuni scontrini. La Polizia sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'impianto di distribuzione carburanti alla ricerca di elementi utili alla individuazione degli autori del furto.