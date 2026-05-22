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Musica ad alto volume? Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri

Musica ad alto volume? Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri

CronacaMessina

La musica il mercoledì a Stromboli, nelle Eolie, è vietata e alla festa privata organizzata per la fine delle riprese di "Three Incestuous Sisters", cui partecipava anche Mick Jagger, è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri intervenuti per far rispettare l'ordinanza sindacale.
Così il party organizzato in un locale con attori e troupe del film diretto dalla regista Alice Rohrwacher, è stato interrotto.
Alla festa oltre al fondatore e frontman dei Rolling Stones, che nel film ha interpretato la parte del guardiano, e alla regista erano presenti anche gli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini.
L'interruzione ha creato perplessità, mista ad ilarità, ma, seppure a malincuore, è stata rispettata. La musica "incriminata" era diffusa da una piccola cassa e ad un volume accettabile dicono alcuni testimoni.
La troupe, oggi ha lasciato l'isola con i mezzi di linea, Jagger con un elicottero privato. A stigmatizzare l'accaduto è intervenuta la presidente della Pro Loco Amo Stromboli, Rosa Oliva: "È l'ennesimo segnale - afferma - di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Un'isola dalla rilevanza internazionale come la nostra merita una gestione amministrativa all'altezza, capace di prevenire i problemi e di far dialogare le realtà locali, anziché ridursi a interventi tardivi o punitivi".
"Dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo - aggiunge - invece, ci si sarebbe aspettato un benvenuto agli ospiti, o almeno un saluto e un ringraziamento per l'apporto determinante all'economia delle Eolie e alla loro visibilità. Si vive di turismo nelle nostre isole".

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