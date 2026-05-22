Modica, giovane italiano di origini marocchine violento fermato dalla Polizia
Il giovane italiano di origini marocchine continua ad impegnare le forze dell'ordine andando in escandescenza. Questa mattina l'ennesimo episodio in corso Umberto: grida e ingiurie rivolte anche alla madre, comportamenti plateali senza alcun motivo, passanti incuriositi e spaventati. Inutili i tentativi di riportarlo alla ragione, fino a quando sono arrivate le forze dell'ordine: tre pattuglie, una dei Carabinieri, una della Polizia di Stato e una della Polizia locale. L'uomo, dopo inutili tentativi di calmarlo, è stato fatto salire sulla "volante" e condotto in Commissariato. Anche qui non ha rinunciato al suo comportamento aggressivo, tanto da ipotizzare un TSO (Trattamento sanitario obbligato) che, tuttavia, non sarebbe stato autorizzato dal medico. I comportamenti dell'uomo sono pericolosi e mettono a rischio l'incolumità delle persone. Bisogna trovare una soluzione per evitare che, continuando in questo modo, possa accadere qualcosa di drammatico. Se necessario, a questo punto le cose, investire della questione anche il prefetto e il questore.
(Foto Nuovo Sud)