Catania, il cane Ares fiuta 3,5 kg di droga in casa della nonna

Ha utilizzato la casa della nonna per nascondere oltre 3,5 chili di droga, ritenendolo un luogo sicuro per creare un vero e proprio deposito, convinto di non destare particolari sospetti e di poter eludere eventuali controlli nei suoi confronti.

Il piano architettato da un pregiudicato catanese di 35 anni è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, rafforzate dalla Questura di Catania in tutto il territorio cittadino e provinciale.

Durante un pattugliamento della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lungo via Plebiscito, il cane-poliziotto Ares ha iniziato a fiutare la droga, segnalandone la presenza al suo conduttore nei pressi dell’abitazione della donna. Una volta all’interno, i poliziotti hanno scoperto il nascondiglio, sequestrando vari tipi di stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

A quel punto il 35enne si è presentato sul posto e ha ammesso le proprie responsabilità.

Negli ultimi periodi, l’uomo avrebbe intensificato le visite alla nonna, probabilmente con l’obiettivo di tenere d’occhio la droga, sistemata in un ripostiglio inutilizzato dell’abitazione all’anziana donna. Di tanto in tanto, con la scusa di andare a trovare la nonna, il pregiudicato avrebbe recuperato piccole quantità di stupefacenti per poi provvedere a confezionare le dosi nella sua abitazione, nel quartiere Cibali.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, i poliziotti hanno arrestato l’uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice.