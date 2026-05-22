Droga e motocicli rubati in casa. Arrestato un 53enne ad Aci Sant'Antonio

Nel quadro delle attività di contrasto ai reati predatori e al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, con il supporto dei militari della Stazione di Acireale e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno condotto un’articolata operazione di polizia giudiziaria nel territorio di Acireale che ha portato all’arresto in flagranza di un 53enne residente ad Acireale, ritenuto responsabile di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività trae origine da un mirato sviluppo info-investigativo che aveva fatto emergere indizi circa la possibile presenza di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione dell’uomo. Al fine di riscontrare le loro ipotesi investigative, i Carabinieri hanno organizzato, con il supporto dell’unità cinofila, una perquisizione presso la sua abitazione che ha svelato un quadro ben più articolato.

All’interno dell’abitazione, infatti, i Carabinieri hanno scovato 25 grammi di marijuana, nascosti in cucina, oltre a un bilancino di precisione con residui di sostanza biancastra presumibilmente cocaina, materiale per il confezionamento e una macchina termosaldatrice sottovuoto, elementi che, nel loro complesso, sono stati sottoposti a sequestro per i successivi approfondimenti tecnici e investigativi

L’estensione delle verifiche ad altri locali in uso esclusivo all’uomo ha consentito di scoprire un’officina nella quale erano custoditi numerosi componenti meccanici e parti di veicoli di sospetta provenienza. Gli accertamenti immediatamente eseguiti grazie alla sinergia con i colleghi della Centrale Operativa che, in tempo reale, hanno accesso a diverse banche dati, hanno permesso di appurare la presenza di parti appartenenti a un’autovettura denunciata rubata pochi giorni prima, compreso il propulsore e ulteriori componenti di carrozzeria.

Nel medesimo contesto sono stati, inoltre, recuperati 2 motocicli risultati anch’essi provento di furto; in uno dei casi, i militari hanno accertato un tentativo di alterazione del numero di telaio, verosimilmente finalizzato a ostacolarne l’identificazione.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 53enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il rinvenimento di veicoli rubati e di numerosi pezzi di ricambio di possibile provenienza illecita conferma l’importanza dell’azione investigativa condotta dai Carabinieri, che attraverso un’attenta e tempestiva attività di controllo del territorio riescono a contrastare efficacemente fenomeni criminali che incidono sia sulla sicurezza pubblica sia sul patrimonio dei cittadini.