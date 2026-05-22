ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, la Notte dei Musei al Palacultura e a Palazzo dei Mercedari

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Maldive, i sub finlandesi hanno recuperato i corpi gratis: "Volevamo dare una mano alle famiglie"

Maldive, i sub finlandesi hanno recuperato i corpi gratis: "Volevamo dare una mano alle famiglie"

Fatti&Notizie

I tre hanno espresso le proprie condoglianze ai parenti delle vittime, ringraziando le autorità di Italia e Maldive. Sami Paakkarinen, a nome del team, ha specificato che "nostro desiderio era recuperare i corpi dei sub deceduti e riportarli a casa"

Fanno parte della squadra di sommozzatori esperti che hanno terminato la complessa operazione di ricerca e recupero dei corpi dei quattro sub italiani deceduti alle Maldive la scorsa settimana.
In un filmato Reuters diffuso da DAN Europe, la società per cui lavorano e che è specializzata in questo tipo di missioni, i tre hanno voluto esprimere le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, ringraziando anche le autorità italiane e delle Maldive.

Sami Paakkarinen, a nome del team finlandese, ha voluto specificare che “il nostro desiderio era aiutare le famiglie e riportare i corpi dei sub deceduti a casa”.

Potrebbero Interessarti