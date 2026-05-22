Maldive, i sub finlandesi hanno recuperato i corpi gratis: "Volevamo dare una mano alle famiglie"

I tre hanno espresso le proprie condoglianze ai parenti delle vittime, ringraziando le autorità di Italia e Maldive. Sami Paakkarinen, a nome del team, ha specificato che "nostro desiderio era recuperare i corpi dei sub deceduti e riportarli a casa"

Fanno parte della squadra di sommozzatori esperti che hanno terminato la complessa operazione di ricerca e recupero dei corpi dei quattro sub italiani deceduti alle Maldive la scorsa settimana.

In un filmato Reuters diffuso da DAN Europe, la società per cui lavorano e che è specializzata in questo tipo di missioni, i tre hanno voluto esprimere le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, ringraziando anche le autorità italiane e delle Maldive.

Sami Paakkarinen, a nome del team finlandese, ha voluto specificare che “il nostro desiderio era aiutare le famiglie e riportare i corpi dei sub deceduti a casa”.