Omicidio di Thomas Bricca, in appello confermati ergastolo e 24 anni per gli imputati

Il giovane, 19 anni, venne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato le condanne emesse in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone nei confronti di Roberto e Mattia Toson, ritenuti responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023.

I giudici hanno confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni di reclusione per il figlio Mattia, riconosciuto come l'autore materiale dello sparo che colpi' mortalmente il giovane. La sentenza è arrivata al termine della camera di consiglio davanti alla Corte d'Assise d'Appello della Capitale.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, coordinati dalla Procura di Frosinone, padre e figlio raggiunsero il quartiere Girone di Alatri a bordo di uno scooter T-Max e aprirono il fuoco contro un gruppo di ragazzi. Thomas Bricca venne colpito alla testa per un tragico scambio di persona: il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato un altro giovane coinvolto nei contrasti esplosi nei giorni precedenti tra il gruppo riconducibile ai Toson e alcuni ragazzi di origine egiziana. L'inchiesta dei carabinieri si è basata su testimonianze, intercettazioni, analisi delle celle telefoniche e sugli spostamenti dello scooter utilizzato per il raid. Per l'accusa, accolta sia in primo grado sia in Appello, il delitto fu una spedizione punitiva maturata nel contesto delle tensioni e delle risse avvenute nel centro storico di Alatri nei giorni precedenti all'omicidio. Thomas Bricca morì dopo due giorni di agonia in ospedale. La sua uccisione suscitò forte commozione ad Alatri e in tutta la provincia di Frosinone.