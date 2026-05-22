Roma, lascia due bimbi piccoli da soli in auto vicino via del Corso

A dare l’allarme è stato un passante che ha sentito il pianto dei piccoli all’interno della vettura parcheggiata al sole. La madre si era allontanata per fare acquisti

Ha lasciato due bambini piccoli da soli in auto, parcheggiata al sole nel centro di Roma, per andare in alcuni negozi della zona di via del Corso. Per questo una donna è stata denunciata dalla polizia locale di Roma Capitale con l’accusa di abbandono di minori.

L’intervento risale ad alcuni giorni fa ed è scattato dopo la segnalazione di un passante, attirato dal pianto dei bambini proveniente dall’abitacolo. Sul posto è arrivata una pattuglia del I Gruppo Centro della polizia locale.

Gli agenti hanno trovato i due piccoli all’interno della vettura e li hanno tranquillizzati mentre venivano avviati gli accertamenti per rintracciare i genitori. Nel frattempo i bambini erano riusciti ad abbassare i finestrini dell’auto.

Poco dopo è stata individuata la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata negli uffici di via della Greca per i controlli di rito.

Informata l’autorità giudiziaria insieme ai servizi sociali, nei suoi confronti è scattata la denuncia per abbandono di minori.