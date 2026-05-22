Comiso, omaggio a Gesualdo Bufalino a 30 anni dalla morte: torna "L'ingegnere di Babele"

A trent’anni dalla scomparsa di Gesualdo Bufalino, Comiso torna ad abbracciare il suo scrittore più visionario con un mese di appuntamenti che intrecciano letteratura, musica, teatro e arte contemporanea. Dal 5 giugno al 5 luglio 2026 la città siciliana diventerà ancora una volta il cuore pulsante de “L’ingegnere di Babele”, il festival promosso dalla Fondazione Gesualdo Bufalino che, giunto alla sesta edizione, rende omaggio all’autore comisano interrogandosi sui linguaggi del presente e sulle infinite trasformazioni della parola. Un cartellone intenso e prestigioso, costruito nel segno della memoria e della sperimentazione, che porterà a Comiso ospiti di rilievo nazionale come Giovanni Caccamo, Fabio Troiano e Fabrizio Bosso, nel nome di uno degli intellettuali più raffinati del Novecento italiano.

«A trent’anni dalla scomparsa di Bufalino sentiamo ancora più forte la responsabilità di custodire e rilanciare il suo pensiero – sottolinea il presidente della Fondazione, Giuseppe Digiacomo – “L’ingegnere di Babele” nasce proprio da questa esigenza: fare dialogare la sua opera con i linguaggi contemporanei, coinvolgendo artisti, musicisti, attori e intellettuali capaci di restituire l’attualità della sua visione. Bufalino continua a parlarci del presente, delle inquietudini dell’uomo e della necessità della cultura come strumento di libertà e conoscenza».

Ad aprire il festival, venerdì 5 giugno alle ore 21 nel suggestivo Loggiato della sede della Fondazione, in piazza delle Erbe a Comiso, sarà lo spettacolo teatrale-musicale “R4cconti” di Giovanni Arezzo e Giorgia Faraone. Sabato 6 giugno, alle ore 19, la Galleria della Fondazione ospiterà l’inaugurazione della mostra “Quadri per un’esposizione… Qualcuno, per favore, me li dipinge? Giampiero Nanni per Gesualdo Bufalino”.Il festival si sposterà poi a Ragusa sabato 13 giugno alle ore 19.15, ospite di un altro importante festival, “A Tutto Volume”, al cortile del Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo”, per l’evento “30 anni senza Bufalino”. Nell’occasione sarà presentata la nuova edizione del volume di Bufalino “Cur? Cui? Quis? Quomodo? Quid? Tre giorni a Taormina parlando di sé”, curata da Nunzio Zago e ripubblicata da Archilibri. A dialogare sui temi del libro saranno lo stesso Zago, direttore scientifico della Fondazione, e Giuseppe Traina, docente di Letteratura italiana all’Università di Catania e componente del comitato scientifico della Fondazione. Domenica 14 giugno, nel giorno dell’anniversario della morte dello scrittore, il Loggiato della Fondazione ospiterà alle ore 21 un concerto per piano solo del pluripremiato Ruben Micieli, artista ormai di fama internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna c’è certamente il concerto di Giovanni Caccamo, in programma venerdì 19 giugno alle ore 21 nel Loggiato della Fondazione. Il cantautore modicano si esibirà insieme alla Sicily Orchestra diretta dal maestro Luigi Sferrazza, accompagnando il pubblico in un percorso tra i suoi successi e un omaggio al suo mentore Franco Battiato. La prevendita è disponibile su https://oooh.events/evento/giovanni-caccamo-lalba-dentro-limbrunire-bigl....

Domenica 21 giugno il festival tornerà a dare spazio al teatro con il monologo “Il Dio bambino”, interpretato da Fabio Troiano per la regia di Giorgio Gallione.

Il 28 giugno, alle ore 21, il festival celebrerà invece una delle passioni musicali più amate da Bufalino, il jazz, con il concerto del Giovanni Digiacomo Quartet. Ospite speciale della serata sarà Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti della scena jazz internazionale. Sul palco, insieme a Giovanni Digiacomo al sassofono, ci saranno Gianluca Di Ienno al pianoforte, Carlo Bavetta al basso e Pasquale Fiore alla batteria.

Il festival proseguirà sabato 4 luglio con l’attore Gaetano Aronica che porterà in scena “Il miracolo del bis. Frammenti di un dialogo immaginario” con Gesualdo Bufalino. L’adattamento e la regia sono firmati da Andrea Traina. Ed entrambi chiuderanno la sesta edizione del festival, domenica 5 luglio alle ore 21, nella multisala del “Cinema Golden” di Vittoria con la proiezione in anteprima del docufilm “Sulle soglie della notte. Gesualdo Bufalino, fotogrammi di una vita immaginaria”. L’ingresso alla proiezione sarà libero.

Informazioni sul sito www.fondazionebufalino.it e sui canali social. Tutti gli incontri sono ad accesso gratuito ad esclusione del concerto di Giovanni Caccamo.