Modica, FdI e Alternativa Socialista: la sicurezza del centro storico tema prioritario

Il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia esprime forte preoccupazione per il crescente clima di insicurezza che si registra nel centro storico di Modica, sempre più spesso teatro di episodi di microcriminalità, vandalismo, minacce e comportamenti violenti che stanno compromettendo la serenità dei cittadini, dei commercianti e dei numerosi turisti che visitano la nostra città.

"Esprimiamo anzitutto - afferma il coordinatore cittadino, Marco Naní - piena solidarietà al gestore della stazione di servizio Giap di Piazza Corrado Rizzone, vittima dell’ennesimo grave episodio criminoso consumatosi nel cuore della città. Un fatto che conferma come il degrado sociale e la percezione di impunità stiano purtroppo avanzando anche nelle aree più centrali e frequentate di Modica."

"Apprendiamo con favore e rivolgiamo un sentito plauso alle forze dell’ordine - prosegue la nota - per il tempestivo intervento che ha portato all’arresto dell’uomo responsabile nei giorni scorsi di minacce, intimidazioni e comportamenti violenti nel centro storico, episodi che hanno generato forte allarme sociale e crescente inquietudine tra residenti, commercianti e turisti. Un’azione importante che dimostra l’impegno quotidiano di chi opera per garantire sicurezza e legalità sul territorio. È necessario agire con determinazione per tutelare i cittadini onesti, gli operatori commerciali e i tanti turisti che scelgono Modica, affinché possano conservare il ricordo di una città sicura, accogliente e civile, e non quello di una comunità segnata dal degrado e dalla paura."

"Nell'arco di appena 72 ore si sono verificati nuovi episodi di microcriminalità, concentrati in particolare nella zona del centro storico e del Corso Umberto", afferma una noita di Alternativa Socialista Modica. " Di fronte a quanto sta accadendo occorre avere una mente "aperta" e focalizzare l'attenzione sulle soluzioni, dopo avere esaminato le cause del disagio ed averne compreso l'esatta natura.

I sentieri da intraprendere, a nostro avviso:

-contrasto al degrado urbano, che è anche sociale e umano;

-politiche del lavoro;

-contrasto all'abuso di alcolici e lotta alle sostanze stupefacenti;

-coinvolgimento della popolazione, delle scuole, delle comunità religiose e dei quartieri in percorsi di autoformazione culturale e valoriale;

E queste sono solo alcune strade, quelle più immediate, tra le tante che andrebbero percorse, se vogliamo veramente un contesto sano nel quale vivere..

La città non sia solo un palcoscenico di eventi isolati e slegati tra loro, ma il luogo di crescita comune, la fucina di un rinnovato senso di appartenenza collettiva.