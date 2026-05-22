Modica, la Notte dei Musei al Palacultura e a Palazzo dei Mercedari

“I tesori di Modica sono in mostra domani in occasione della Notte Europea dei Musei, patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall’ICOM. Il museo civico ‘Franco Libero Belgiorno’ e il Museo di Arti e Tradizioni Popolari del Palazzo dei Mercedari (nella foto) saranno aperti al pubblico fino alle 22 con il biglietto dal simbolico prezzo di un euro". Lo ricorda la sindaca, Maria Monisteri, in occasione dell'appuntamento.

Al PalaCultura in corso Umberto, è prevista dalle 10.30 alle 13 una visita guidata alle collezioni condotta dal professore Giovanni Di Stefano e in particolare, al museo ‘Belgiorno’ i visitatori potranno ammirare importanti reperti archeologici -grazie ai ‘prestiti’ del Museo archeologico ‘Paolo Orsi’ di Siracusa- come l'Hydria del V secolo a.C. del ‘pittore di Modica’ e il grande vaso protostorico rinvenuto in via Polara.

"Al museo di Palazzo dei Mercedari saranno visitabili le collezioni etnografiche e gli ambienti di lavoro con apertura di mattina dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 22. E qui sarà un tuffo nel passato della nostra Terra, scoprendone usi e costumi di un tempo, nel fascino dei ricordi e di ciò che è stata ed è la nostra storia di donne e uomini delle passate generazioni”