La Giornata della Memoria. Falcone, Borsellino e le scorte: 34 anni fa le stragi di mafia

Mostre, manifestazioni al palazzo di giustizia di Palermo, l'inaugurazione del museo del Presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, tornei di calcio e il tradizionale appuntamento sotto l'Albero Falcone: sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il 23 maggio, giorno della strage, l'appuntamento è alle 8.30 davanti al tribunale di Palermo dove studenti di tutta Italia parteciperanno alla manifestazione organizzata dalla Rete per la cultura antimafia nella scuola, dall'Ordine degli avvocati e dall'Anm di Palermo.

La giornata prosegue con l'inaugurazione del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone che, per la giornata della memoria, ha scelto il tema "Il segno della rinascita".

Per l'occasione verranno esposte "Adozione del bambino", di Gherardo delle Notti, e i dipinti "I giocatori di carte" e "Concerto" di Bartolomeo Manfredi, danneggiati durante l'attentato mafioso di via dei Georgofili a Firenze nel 1993.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle 10 alle 12.30.

È prevista la partecipazione dei ministri della Cultura Alessandro Giuli, dello Sport Andrea Abodi, della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi, oltre a quella della presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo.

Alle 12.30 al Palazzo di Giustizia la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo e il capo della Dna Giovanni Melillo chiuderanno la due giorni, iniziata il 22 maggio, su "Cooperazione giudiziaria internazionale e processi di integrazione delle organizzazioni criminali transnazionali".

Nel pomeriggio alle 17:58 il tradizionale appuntamento sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo, dove davanti a studenti, cittadini e esponenti istituzionali verranno letti i nomi delle vittime della strage di Capaci e di quella di via D'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla scorta.

All'Albero arriverà anche un corteo, organizzato da associazioni e movimenti, che partirà dal Palazzo di Giustizia alle 15.

Alle 18:30 il Teatro Al Massimo ospiterà il dibattito "Falcone e Borsellino, la verità oltre la mafia", con l'avvocato Luigi Li Gotti e il senatore Roberto Scarpinato.

Il 24maggio nella corte Maqueda di Palazzo Reale di Palermo si svolgerà il concerto "Per non dimenticare". (ANSA)