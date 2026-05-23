Catania, Controlli coordinati dalla Polizia in 8 attività commerciali

La Polizia di Stato ha coordinato una nuova vasta attività di controllo in diverse zone della città, dal quartiere Cibali alla zona della Civita, nell’ambito dei rafforzati servizi di pattugliamento e di prevenzione finalizzati, da un lato, a contrastare fenomeni di illegalità diffusa in strada e, dall’altro, a monitorare il rispetto delle norme da parte delle attività commerciali dedite alla somministrazione di alimenti e bevande.

I controlli sono stati coordinati dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, che hanno operato congiuntamente agli agenti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e agli agenti dei settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale.

Sono state controllate otto attività commerciali del centro, in particolare tre ristoranti, un “all you can eat” asiatico, un lounge bar, un panificio, un fruttivendolo e una rivendita di autoricambi, e un foodtruck, parcheggiato sul ciclo della strada, nei pressi della Stazione “Centrale”. Diverse le irregolarità amministrative rilevate per le quali sono scattate le relative sanzioni, come l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la pubblicità non autorizzata, la mancata esposizione del cartello sugli orari di apertura al pubblico, di quelli che impongono il divieto di fumo, dei prezzi esposti al pubblico, della relazione fonometrica, l’assenza della prescritta licenza per la vendita di alcolico e l’installazione abusiva di tende parasole. Complessivamente, sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo di oltre 8.000 euro.

Durante le verifiche nel foodtruck, i poliziotti del Commissariato “Centrale” hanno riscontrato che il gestore stava cucinando, in strada, trippa e interiora, in alcuni pentoloni posizionati all’interno del camion. L’uomo non è riuscito ad assicurare la tracciabilità dei prodotti alimentari posti in vendita ai potenziali clienti e, pertanto, si è proceduto al sequestro e alla distruzione di oltre 20 chili di frattaglie cotte, ritenute non idonee al consumo umano.

Dagli accertamenti è emerso pure che il gestore del foodtruck fosse sprovvisto di qualsiasi tipo di licenza e dei requisiti professionali per esercitare l’attività di somministrazione, per cui il camion è stato posto sotto sequestro e affidato in gestione al titolare.

I controlli sono stati articolati anche in più punti dell’asse viario del centro, da piazza Borsellino a via VI Aprile, con l’istituzione di molteplici posti di controllo. Sono stati fermati, identificati e multati diversi conducenti per gravi infrazioni al Codice della Strada. Nello specifico, gli agenti hanno sorpreso alcuni automobilisti alla guida con il cellulare in mano e senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza. Sono stati sanzionati anche alcuni scooteristi e motociclisti che guidavano senza il casco protettivo e in mancanza di documenti di circolazione al seguito. Tra le altre violazioni, sono state riscontrate l’assenza di assicurazione per la responsabilità civile e l’omessa revisione periodica del veicolo per cui si è provveduto rispettivamente al sequestro amministrativo e alla sospensione dalla circolazione stradale dei mezzi interessati.

Complessivamente, sono state identificate 131 persone, di cui 15 già note alle forze di Polizia, e sono stati controllati 51 veicoli, tra auto e moto.