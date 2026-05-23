ou
ULTIME NOTIZIE

Investita a Palermo mentre passeggiava il cane

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Torino, rapina alle spalle una 94enne e le frattura il femore

Torino, rapina alle spalle una 94enne e le frattura il femore

Fatti&Notizie

Succede a Torino, nel quartiere Milano Berriera. Fermato poco distante il responsabile: un marocchino di 35 anni. Ora in carcere
Ha aggredito alle spalle una donna di 94 anni per rapinarla della borsetta e l’ha trascinata a terra senza complimenti perché opponeva resistenza, finendo per provocarle una frattura al femore, delicatissima a quell’età, e con prognosi di 60 giorni.

Pessimo protagonista dell’episodio un marocchino di 35 anni, bloccato dalla polizia al quartiere Barriera Milano di Torino. A innescare l’intervento degli agenti in corso Giulio Cesare, l’allerta di alcuni passanti. Fermato l’aggressore poco distante, un secondo equipaggio ha prestato soccorso alla vittima, trovata a terra, in evidente stato di shock e dolorante. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il nordafricano è ora al carcere delle Vallette.

Potrebbero Interessarti