Papa ad Acerra nella "Terra dei Fuochi": "Nonostante le minacce la giustizia esiste e si affermerà"

La prima volta di un Pontefice, dopo l'annullamento per Covid del viaggio di Francesco. Leone: "Un concentrato mortale di interessi oscuri. È stato avvelenato l'ambiente naturale e sociale"

Una terra ferita, ma anche una terra di rinascita e di speranza. Acerra accoglie Papa Leone: la prima volta di un Pontefice, dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco, a causa del Covid.

Poche ore, quelle di Prevost, per abbracciare la popolazione di un territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta. Occasione però per offrire un messaggio di speranza e per lanciare un grido di attenzione e custodia al tema della tutela del Creato.

"Ogni creatura è il frutto del tuo amore e ha un posto in questo mondo. Anche la vita pù semplice o più breve è circondata dalla tua cura". E' un passaggio della preghiera per il creato che ha recitato Papa Leone al termine dell'incontro in piazza Calipari con le comunità della Terra dei fuochi. "Come San Francesco d'Assisi, oggi tanti di noi vogliamo dire 'Laudato si' o mio Signore. Attraverso la bellezza della creazione" ti chiediamo "apri i nostri occhi per riconoscere imparando dal mistero della tua vicinanza a tutta la creazione che il mondo e' infinitamente più di un problema da risolvere". “E' un mistero da confermare con gratitudine e speranza. Aiutaci a scoprire la tua presenza in tutta la creazione affinchè riconoscendola pienamente possiamo sentire sapere che essere responsabili di questa casa comune nella quale tu ci inviti a custodire, rispettare e proteggere la vita in tutte le sue forme e possibilità”.

La visita e la preghiera in Cattedrale, poi l'incontro con la popolazione ferita e vittima delle conseguenze dei danni ambientali della Terra dei Fuochi. Queste le due tappe del viaggio di una mattinata del Pontefice che torna per la seconda volta nello stesso mese in Campania, dopo la visita a Pompei e Napoli dell'8 maggio.

Ad accogliere il Papa mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, Roberto Fico, presidente della Regione Campania; Michele Di Bari, Prefetto di Napoli; Tito d'Errico, sindaco di Acerra.

Papa Leone: "Qui per raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care"

“Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente”, inizia così il discorso di papa Leone XIV nella Cattedrale di Acerra.

“Sono qui, però, anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia, per radunare il popolo nella speranza”.

"Qui un concentrato mortale di interessi oscuri. E' stato avvelenato l'ambiente naturale e sociale"

Il Papa ad Acerra ha ricordato che "già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di 'terra dei fuochi', ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'Enciclica Laudato si' ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi - ha sottolineato Leone - è stato avvertito più drammaticamente, a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione!".

Monsignor Di Donna: "Il dramma della Terra dei Fuochi è iniziato negli anni Ottanta"

“Il dramma ambientale è incominciato negli anni ’80, quando alcuni industriali del Nord avevano necessità di smaltire grosse quantità di rifiuti tossici”. Il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, riepiloga a papa Leone XIV la storia della “Terra dei Fuochi”. “Nell’arco di circa trent’anni sono giunte da molte industrie dell’Italia Settentrionale centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti tossici sversati in una parte di questo territorio. Questo ha assicurato grandi risparmi agli industriali corrotti e profitti altissimi alla criminalità organizzata”.

“A questo si è unita la pratica di abbandono di rifiuti da parte di alcuni imprenditori di piccole aziende che lavorano in nero e smaltiscono in modo illegale i loro rifiuti, bruciandoli nelle nostre campagne. Così nasce la locuzione “Terra dei fuochi”, che poi è diventata un marchio infamante per il nostro territorio, provocando il crollo dell’economia agricola perché i contadini hanno trovato molte difficoltà per vendere i prodotti della terra”.

“Santità, in questa casa, la nostra casa comune, come nel Tempio di Gerusalemme sono entrati nuovi mercanti, che, per ragioni di profitto, e con il silenzio colpevole di tanti, ne hanno fatto un luogo di mercato”.

"In 30 anni morti 150 giovani. Per le famiglie è una via crucis"

“L’inquinamento ha provocato malattie e morti premature, in particolare di ragazzi e di giovani, vere vittime dell’inquinamento ambientale”, continua il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna. “Noi crediamo infatti che c’è un rapporto tra inquinamento ambientale e l’insorgere di patologie tumorali. Per diversi anni molti lo hanno negato; ma l’Istituto Superiore di Sanità ha portato avanti un monitoraggio commissionato dalla Procura di Napoli Nord sui bambini morti di tumore e ha riconosciuto che c’è un nesso di causalità tra l’inquinamento e l’alto tasso di mortalità infantile. Negli ultimi 30 anni, solo ad Acerra sono morti circa 150 tra ragazzi e giovani, senza contare gli adulti e i morti delle altre zone del territorio. Sono qui presenti, davanti a Lei, alcuni genitori di ragazzi morti e di quelli che attualmente sono in cura. Hanno vissuto una vera Via Crucis, molti non hanno ancora elaborato il lutto”.