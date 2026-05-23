Investita a Palermo mentre passeggiava il cane

A perdere la vita in via Imperatore Federico una donna di 54 anni. Inutili i soccorsi

Una donna di 54 anni, Laura Catania, e' morta dopo essere stata investita da una automobile, mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La donna stava passeggiando col cane. In seguito all'urto avrebbe colpito il parabrezza dell'auto che sopraggiungeva. Sul posto sono accorsi i mezzi del soccorso del 118, che hanno trasportato la donna al vicino pronto soccorso di Villa Sofia, dove e' morta. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.