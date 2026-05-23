ou
ULTIME NOTIZIE

Investita a Palermo mentre passeggiava il cane

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Investita a Palermo mentre passeggiava il cane

Investita a Palermo mentre passeggiava il cane

CronacaPalermo

A perdere la vita in via Imperatore Federico una donna di 54 anni. Inutili i soccorsi

Una donna di 54 anni, Laura Catania, e' morta dopo essere stata investita da una automobile, mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La donna stava passeggiando col cane. In seguito all'urto avrebbe colpito il parabrezza dell'auto che sopraggiungeva. Sul posto sono accorsi i mezzi del soccorso del 118, che hanno trasportato la donna al vicino pronto soccorso di Villa Sofia, dove e' morta. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Potrebbero Interessarti