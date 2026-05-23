Acate piange Elisa Petino, mamma di un bimbo in tenera età, morta a 31 anni

La comunità di Acate piange la morte a soli 31 anni di Elisa Petino, mamma di un bambino in tenera età, a pochi giorni dalla scomparsa della suocera Sara Caruso.

Per il marito Salvatore, dolore che si aggiunge a dolore. In queste ore il popolo dei social, e non solo, sta manifestando una straordinaria vicinanza alle famiglie così duramente colpite, con dei post commoventi che ne ricordano la bella figura di donna e madre di famiglia.

Elisa Petino, durante la recente processione del Venerdì Santo era stata una delle Pie Donne e Matilde Masaracchio così ricorda quel momento: “Mentre realizzavi il tuo ultimo sogno, il tuo passo devoto ci ha lasciato un segno. Forse in cuor tuo sentivi già che il cielo ti avrebbe chiamata presto, per proseguire il cammino con gli angeli. È un mistero che non si può comprendere fino in fondo, ma il cuore resta leggero, perché c’è una certezza forte, concreta, incisiva: dall’Alto arrivano segnali che non si possono ignorare.”

I funerali di Elisa Petino saranno celebrati lunedì, alle 16, nella chiesa Madre, che ancora una volta, come una settimana fa, non potrà contenere quanti vorranno tributarle l’estremo saluto.