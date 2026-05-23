Ragusa, al via i festeggiamenti in onore di Santa Maria Ausiliatrice

La comunità parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice a Ragusa si stringe attorno alla sua Patrona per i solenni festeggiamenti annuali, un momento di profonda grazia e rinnovamento spirituale che quest'anno si intreccia con il ricordo vivo del carisma di don Bosco e delle parole storiche di mamma Margherita.

Nell'introdurre le celebrazioni, il parroco don Carmelo Buccieri ha voluto richiamare l'esempio delle tante madri che, affidando i propri figli alla Vergine sotto la statua della chiesa parrocchiale, rinnovano ogni giorno una fede matura, forte e gioiosa, capace di farsi carne nella quotidianità del lavoro, dello studio e della vita familiare. Un amore tangibile, testimoniato dalle lampade costantemente accese e dalle preghiere silenziose dei fedeli ai piedi del simulacro. I festeggiamenti entrano nel vivo domenica 24 maggio, in concomitanza con la Solennità di Pentecoste. Le celebrazioni eucaristiche della giornata saranno articolate in diversi orari, precisamente alle ore 8:00, 9:30, 11:30 e 19:00. A partire dalle ore 20:15 si terrà il tradizionale momento conviviale dell’"Arrusti e Mangia", seguito alle 20:30 dallo spettacolo "Il bandolo della matassa", che vedrà protagonista l'attore comico Massimo Spata. Lunedì 25 maggio sarà il giorno della Solennità e della festa esterna di Maria Ausiliatrice. Dopo le messe del mattino previste alle ore 7:20 e alle 9:00, il pomeriggio si aprirà alle 18:30 con la recita del Santo Rosario, a cui seguirà alle ore 19:00 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Carmelo Buccieri.

Al termine della funzione si terrà il rito della benedizione dei portatori, che precederà, alle ore 20:00, l'uscita del simulacro. La processione si snoderà per le principali vie del quartiere, toccando via Gagini, corso Vittorio Veneto, via Buonarroti, via Sant’Anna, via Generale Scrofani, via Solferino, via IV Novembre, via Odierna, via Pitrè, via Cadorna, corso Italia e nuovamente via Gagini, dove si terrà una sosta per il tradizionale spettacolo pirotecnico prima del rientro attraverso la rotonda. Per l'occasione, i residenti sono invitati ad addobbare i balconi al passaggio della Patrona.