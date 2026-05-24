Controlli nelle case di riposo, alta l’attenzione dei Carabinieri

Resta alta l’attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania sul sistema delle strutture assistenziali per anziani, un settore particolarmente delicato che coinvolge la tutela di persone fragili e spesso non autosufficienti, per le quali il rispetto degli standard organizzativi, sanitari e amministrativi rappresenta una garanzia essenziale di sicurezza e qualità dell’assistenza.

In quest’ottica, i carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, insieme al personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS di Catania, hanno eseguito un controllo presso una casa di riposo del territorio nell’ambito di un più ampio servizio straordinario finalizzato alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e amministrative del settore.

L’attività ispettiva ha consentito di accertare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e organizzative della casa di riposo, senza rilevare criticità sotto il profilo assistenziale o sanitario.

Nel corso delle verifiche, tuttavia, è emersa un’irregolarità di natura amministrativa relativa alla capacità ricettiva della struttura. In particolare, sarebbe stato riscontrato un ampliamento del numero degli ospiti accolti, passato da 47 a 49 unità, senza la preventiva comunicazione all’ente comunale competente.

La contestazione riguarda quanto previsto dall’articolo 19 della Legge Regionale Sicilia n. 22 del 1986, normativa che disciplina il sistema dei servizi socio-assistenziali e che impone alle strutture autorizzate il rispetto delle condizioni dichiarate e autorizzate, compresi i parametri relativi alla ricettività. L’eventuale modifica della capacità di accoglienza, infatti, deve essere formalmente comunicata e regolarizzata presso il Comune competente, affinché vengano verificate la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e assistenziali richiesti.

Al titolare della struttura, un 51enne residente a San Pietro Clarenza (CT), è stato intimato di provvedere immediatamente alla regolarizzazione, altrimenti potrà essere applicata la prevista sanzione amministrativa da parte dell’ente comunale.

I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire la piena tutela degli ospiti delle strutture assistenziali, assicurando che l’accoglienza avvenga nel rispetto delle norme e degli standard previsti a salvaguardia della salute e della dignità delle persone assistite.