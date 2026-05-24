Intervento del Soccorso Alpino a Monte Pellegrino, nel settore Valdesi, per il recupero di una giovane donna ad Acireale.

La Stazione Etna sud del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stata attivata, nel primo pomeriggio di oggi, dalla Centrale Operativa 118 di Catania, per soccorrere una giovane donna trovata da escursionisti riversa su un sentiero della Timpa di Acireale. Dopo pochi minuti la donna è stata raggiunta dai primi Tecnici del Soccorso Alpino che costatavano che la donna era precipitata da circa 60 metri di altezza. Nel frattempo ulteriori Tecnici del Soccorso Alpino, in raccordo con la Centrale Operativa del 118, provvedevano a condurre sul target il medico e l'infermiere del 118 per gli adempimenti di competenza. I Tecnici del Soccorso Alpino hanno ricomposto la donna dopo avere ricevuto mediante i Carabinieri le autorizzazione di rito. Poco dopo la barella è stata recuperata, su disposizione dell'autorità giudiziaria dall'elicottero dei vvf. Hanno collaborato alle operazioni i Carabinieri della Stazione di Acireale e la Polizia Municipale del comune di Acireale.