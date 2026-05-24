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Garlasco, Sempio e gli insulti agli inquirenti: “Corrotti”. E della gip diceva che era ‘una str..”

Garlasco, Sempio e gli insulti agli inquirenti: “Corrotti”. E della gip diceva che era ‘una str..”

Fatti&Notizie

Le indagini erano state riaperte da poco e Andrea Sempio, intercettato, ha usato parole offensive nei confronti degli inquirenti e anche della gip Garlaschelli

“C’è la gip che è Garlaschelli, che l’Angela Taccia m’ha detto che è una stronza”: lo ha detto Andrea Sempio intercettato in auto mentre parla della giudice del Tribunale di Pavia. E ancora, sempre a proposito degli inquirenti, Sempio mentre era registrato ha detto: “Noi sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta“. Le intercettazioni in questione risalgono al 21 marzo 2025, poco tempo dopo che si era diffusa la notizia della nuova indagine a suo carico per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco.

In questo caso, Sempio non sta parlando da solo (come in tante altre intercettazioni già venute fuori nelle scorse settimane) ma con una conoscente che è in auto con lui. Il 38enne, che per la Procura di Pavia ha ucciso Chiara Poggi da solo dopo un rifiuto alle sue avances, dice anche così: “Napoleone, Civardi… sono tutti stra-corrotti“, si sente nell’audio della conversazione. Sempio e l’amica stanno ragionando delle nuove indagini, sul perchè siano state aperte, lui le racconta cose che sono state dette dai suoi avvocati, Angela Taccia e allora ancora Massimo Lovati. Poi ripete: “Ci son troppe cose sotto strane. Troppe robe strane“. E ancora: “Le persone sotto sono corrotte, quindi io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo”.

Della giudice Garlaschelli, dopo averne parlato utilizzando un’offesa, Sempio aggiunge: “In realtà la Garlaschelli si è rivelata una persona corretta cioè, magari stronza nei modi anche se Angela mi ha detto che l’ha trattata bene. Ma comunque corretta”.

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