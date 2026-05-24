Modica, convegno nazionale su "Donazione di organi e trapianti, informazioni e opposizioni"

"Donazione di organi e trapianti, Informazioni e opposizioni": è il tema del convegno nazionale in programma a Modica venerdì e sabato prossimi, all'Auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti. L'argomento è di grande attualità e suscita interrogativi e riflessioni che devono trovare risposte nella competenza di specialisti e nelle testimonianze di chi è stato sottoposto a trapianti, ripartendo da una nuova vita. Il convegno di venerdì e sabato sarà diviso in due sezioni con i lavori moderati dal giornalista professionista e comunicatore pubblico e istituzionale Marco Magheri. Si tratta di un’assise di respiro nazionale, dedicata ad una delicata materia e che riserva particolare attenzione all’informazione e alle ‘opposizioni’. Prevista la presenza di prestigiosi relatori, autentici luminari sul tema, a cominciare dal professore Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, dal professore Salvatore Gruttadauria, dalla dottoressa Erika Cordella che offriranno l'opportunità di informarsi e conoscere i molti aspetti inerenti la tematica.

L’iniziativa, porta la firma in calce dell’avvocato Corrado Garofalo, responsabile regionale di AtCom (Associazione nazionale trapiantati di cuore) che ha spiegato di aver promosso un’iniziativa “non solo per gli addetti ai lavori ma anche per tutte le persone che hanno voglia di sapere per fare scelte consapevoli”.

Nella foto, il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, centro di eccellenza per i trapianti di organi