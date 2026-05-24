ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, convegno nazionale su "Donazione di organi e trapianti, informazioni e opposizioni"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, convegno nazionale su "Donazione di organi e trapianti, informazioni e opposizioni"

Modica, convegno nazionale su "Donazione di organi e trapianti, informazioni e opposizioni"

Salute e MedicinaRagusa

"Donazione di organi e trapianti, Informazioni e opposizioni": è il tema del convegno nazionale in programma a Modica venerdì e sabato prossimi, all'Auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti. L'argomento è di grande attualità e suscita interrogativi e riflessioni che devono trovare risposte nella competenza di specialisti e nelle testimonianze di chi è stato sottoposto a trapianti, ripartendo da una nuova vita. Il convegno di venerdì e sabato sarà diviso in due sezioni con i lavori moderati dal giornalista professionista e comunicatore pubblico e istituzionale Marco Magheri. Si tratta di un’assise di respiro nazionale, dedicata ad una delicata materia e che riserva particolare attenzione all’informazione e alle ‘opposizioni’. Prevista la presenza di prestigiosi relatori, autentici luminari sul tema, a cominciare dal professore Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, dal professore Salvatore Gruttadauria, dalla dottoressa Erika Cordella che offriranno l'opportunità di informarsi e conoscere i molti aspetti inerenti la tematica.
L’iniziativa, porta la firma in calce dell’avvocato Corrado Garofalo, responsabile regionale di AtCom (Associazione nazionale trapiantati di cuore) che ha spiegato di aver promosso un’iniziativa “non solo per gli addetti ai lavori ma anche per tutte le persone che hanno voglia di sapere per fare scelte consapevoli”.
Nella foto, il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, centro di eccellenza per i trapianti di organi

Potrebbero Interessarti