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La Polizia esegue misura cautelare nei confronti di un 28enne modicano

La Polizia esegue misura cautelare nei confronti di un 28enne modicano

CronacaRagusa

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventottenne modicano, dando esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa.
Il provvedimento è stato emesso a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte con la precedente misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

La misura cautelare scaturisce a seguito dell’arresto dell’uomo, avvenuto il 22 aprile 2026, ad opera del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, poiché ritenuto responsabile in flagranza di reato dei reati di violenza e minaccia, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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