Catania, scontro moto-scooter la scorsa notte: morti due ventenni

Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita, per il violento scontro tra una moto e uno scooter, sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. Sul posto è intervenuto personale del 118, ma i tentativi di rianimare i due ventenni è stato vano. La Procura di Catania ha disposto la restituzione delle salme ai familiari. Rilievi e indagini sono stati delegati alla polizia locale di Catania.