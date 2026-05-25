“Il cuore tra i capelli”: il nuovo libro di Francesco Puglisi racconta la rinascita delle donne che affrontano la malattia

Quando i capelli cadono durante la chemio non si perde solo un’immagine, ma una parte profonda di sé: da qui nasce un progetto fatto di ascolto, dignità e speranza Ci sono momenti in cui guardarsi allo specchio diventa difficile. Momenti in cui la perdita dei capelli durante le cure oncologiche non rappresenta soltanto un cambiamento estetico, ma una ferita emotiva profonda che tocca identità, femminilità e autostima. È proprio da questo dolore silenzioso che nasce “Il cuore tra i capelli – Storie di rinascita, dignità e amore nei momenti più difficili”, il nuovo libro di Francesco Puglisi. Parrucchiere, coach immaginale e fondatore di “Mondo Parrucche”, Francesco Puglisi da anni accompagna donne e ragazze oncologiche in uno dei percorsi più delicati della loro vita, trasformando quella che potrebbe sembrare una semplice attività professionale in una vera missione umana e sociale. La sua storia parte dalla malattia dell’ex moglie, colpita da tumore nel 2012. Da quell’esperienza ha scelto di trasformare il dolore in missione. Puglisi, già impegnato da anni come clown-terapista nei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali di Catania, ha deciso di dedicare la sua vita ad accompagnare con delicatezza e professionalità chi perde i capelli a causa delle cure oncologiche. Un libro nato dall’esperienza vissuta accanto alle pazienti “Il cuore tra i capelli” non è soltanto una pubblicazione editoriale, ma il racconto autentico di esperienze, emozioni e rinascite vissute quotidianamente accanto a chi affronta la malattia. Attraverso il contatto diretto con donne segnate dalla sofferenza, Francesco Puglisi ha costruito negli anni un percorso fatto di ascolto, sostegno psicologico e vicinanza concreta, comprendendo quanto anche un gesto apparentemente semplice possa restituire forza, sicurezza e voglia di ricominciare. “Non sei sola. Io cammino accanto a te” è infatti una delle frasi simbolo del libro, sintesi perfetta di un progetto umano che mette al centro la dignità della persona prima ancora dell’aspetto estetico. Il progetto sociale “Mondo Parrucche Kids” Tra gli aspetti più significativi del libro emerge il progetto “Mondo Parrucche Kids”, iniziativa dedicata alle ragazze oncologiche e alle giovani donne che affrontano il trauma della perdita dei capelli durante le terapie. L’obiettivo è offrire gratuitamente parrucche in capelli naturali e supporto umano lungo tutto il percorso terapeutico, affinché nessuna ragazza debba sentirsi sola o privata della propria identità. Parte dei proventi del volume sarà infatti destinata alla donazione e alla rigenerazione di parrucche oncologiche per chi non può permettersele. “Ogni parrucca rigenerata è una carezza. Ogni dono è un ritorno alla vita”, si legge nella presentazione del progetto. Un messaggio di speranza oltre la malattia Il libro affronta il dolore senza mai fermarsi alla sofferenza, scegliendo invece di raccontare la possibilità concreta della rinascita. “La vita mi ha insegnato che anche dalle ferite più profonde può nascere qualcosa di straordinario”, scrive Francesco Puglisi, racchiudendo il senso più profondo di un’opera che unisce testimonianza, sensibilità sociale e amore verso il prossimo. “Il cuore tra i capelli” diventa così molto più di un libro: è una mano tesa, un messaggio di accompagnamento e un invito a non perdere mai la speranza, anche nei momenti più difficili della vita.