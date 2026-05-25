Il PD ascolta Modica: il quartiere Vignazza, tra criticità e tesori nascosti

Si è svolto nella mattinata di sabato scorso il programmato appuntamento della campagna “Il PD ascolta Modica” alla Vignazza. Il Partito Democratico di Modica e il segretario Francesco Stornello hanno espresso un profondo ringraziamento ai cittadini del Comitato di Quartiere Malvaxìa Vignazza. La loro straordinaria partecipazione e il loro prezioso accompagnamento tra le vie della zona hanno permesso di toccare con mano la realtà di un’area che è, a tutti gli effetti, parte integrante e preziosa del nostro centro storico, ma che necessita di una forte e rinnovata attenzione istituzionale.

È stato un incontro di ascolto vero e senza filtri, dal quale sono emerse con chiarezza due anime distinte dello stesso quartiere: da un lato le pesanti criticità quotidiane sul fronte della vivibilità e della sicurezza, dall'altro l'incredibile bellezza dei luoghi e la grande passione dei residenti.

Dall’analisi sul campo e dal dialogo con i residenti sono emerse, infatti, pesanti e non più tollerabili criticità legate alla vivibilità e alla sicurezza urbana. I cittadini hanno evidenziato come il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine sia al momento sostanzialmente inesistente, una condizione aggravata da un’illuminazione pubblica spesso del tutto insufficiente che genera aree buie ed oggettivamente pericolose. A questo quadro si sommano la cronica assenza di servizi essenziali di quartiere e la presenza di numerosi immobili privati abbandonati e degradati.

“La priorità immediata è restituire ai cittadini la sicurezza e la serenità che meritano”, dichiara il segretario Francesco Stornello. “Per questo motivo, chiederemo con forza alle istituzioni un radicale cambio di passo: occorre programmare un pattugliamento costante e mirato delle vie da parte della Polizia Locale e procedere speditamente con l’attivazione di nuovi punti luce per eliminare le troppe zone d'ombra. Vivere nel centro storico non può e non deve significare sentirsi isolati o insicuri”.

Al contempo, l’incontro ha svelato la straordinaria bellezza di un quartiere ricco di storia e, soprattutto, la contagiosa passione dei suoi residenti, determinati a non rassegnarsi al declino. Il PD di Modica ha verificato le opportunità di sviluppo e riscatto che il quartiere offre, qualora si decidesse di investire sul rispetto del patrimonio storico e sulla qualità della vita della comunità:

Il recupero dell'ex asilo delle suore: Una struttura imponente, originariamente destinata a servizi per l’infanzia, realizzata a suo tempo con tecniche ingegneristiche d'avanguardia ma mai completata e oggi tristemente abbandonata. Il suo recupero e la sua destinazione a servizi di utilità sociale rappresenterebbero una svolta per il quartiere. Tra le proposte concrete emerse vi sono la realizzazione di un'indispensabile area parcheggio e la creazione di un punto di ristoro panoramico che valorizzerebbe l'affaccio mozzafiato sulla città.

La valorizzazione delle Chiese Rupestri: Un patrimonio storico inestimabile che oggi, purtroppo, è del tutto inaccessibile e in corso di avanzato degrado a causa della caduta di acque dal superiore costone roccioso. Intervenire urgentemente con opere di protezione, recupero e valorizzazione culturale significherebbe non solo rispettare la nostra storia, ma anche elevare la qualità dell'offerta turistica dell'intera città.