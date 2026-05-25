Con la droga in casa pronta per lo spaccio, 36enne arrestato dalla Polizia
La Polizia di Stato ha arrestato un 36enne catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.
Nell’ambito delle mirate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, insieme a quelli della squadra cinofili, hanno effettuato alcuni controlli nel quartiere Cappuccini.
In particolare, l’azione degli agenti si è concentrata in via Formiche dove, di recente, erano stati arrestati in flagranza due giovani trovati in possesso di droga.
Nel corso degli accertamenti, l’infallibile fiuto dei cani antidroga Rex e Ares ha consentito di scoprire proprio uno dei due con la droga nascosta in casa. Nello specifico il 36enne è stato trovato in possesso di 38 grammi di hashish, suddivisa in svariate bustine, pronte per la vendita a terzi.
L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e su disposizione del Pubblico Ministero di turno accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.