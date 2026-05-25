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Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon nel Torinese, grave un uomo di 36 anni

Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon nel Torinese, grave un uomo di 36 anni

Fatti&Notizie

E' avvenuto nella sede di Torrazza Piemonte. La vittima si è cosparsa di benzina. All'origine del gesto sembra che ci siano motivi sentimentali

Davanti allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, un uomo di 36 anni di Chivasso si é cosparso di benzina e si é dato fuoco riportando gravi ustioni sul 65 per cento del corpo.

Non era un dipendente di Amazon
Da quanto si apprende, alla base del gesto compiuto dal 36enne, che non risulta essere un dipendente della multinazionale, vi sarebbero motivi sentimentali.

L'intervento dei sanitari del 118
Sul posto é intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.

Amazon: "Vicinanza alla vittima"
In una nota Amazon ha espresso vicinanza alla vittima e si é detta disponibile a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario.

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