Chi è (e come sta) il tifoso della Juve ferito prima derby

Si chiama Marco Basoccu, è un commercialista di Casale Monferrato. E' ancora in terapia intensiva. Forse è stato colpito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso bianconero

Si chiama Marco Basoccu, il tifoso della Juventus gravemente ferito negli scontri prima del derby. E’ ancora in terapia intensiva. Condizioni stabili, prognosi riservata, una tac di controllo prevista in giornata. Domenica sera è stato operato per un trauma cranico severo.

Trentasei anni, commercialista, cresciuto a Casale Monferrato, residente a Milano. Era allo stadio con i Viking, il gruppo ultrà juventino del capoluogo lombardo, quando gli scontri del prepartita di Torino-Juventus lo hanno travolto.

Sul come sia rimasto ferito, la certezza non c’è ancora. La versione circolata tra i tifosi, e sostenuta anche dalla famiglia, parlava di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia. Gli accertamenti finora non confermano questa ricostruzione: nessun segno di bruciature, lesioni compatibili invece con un oggetto contundente. Una bottiglia, probabilmente. Scagliata, secondo i primi riscontri, da un altro tifoso della Juventus.

La notizia del ferimento aveva scosso il settore ospiti nel corso della partita. Gli ultrà bianconeri avevano lasciato gli spalti, poi erano tornati sulle balaustre a invocare la sospensione della gara. I giocatori e la dirigenza si erano presentati sotto la curva a trattare. La Lega aveva negato slot alternativi per il recupero. La questura aveva dato il via libera. Il derby si è giocato lo stesso, con un’ora di ritardo e senza i gruppi organizzati di entrambe le tifoserie, che avevano tolto gli striscioni e abbandonato lo stadio.