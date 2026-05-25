La Polizia di Ragusa aderisce alla raccolta straordinaria di sangue

La Questura di Ragusa, nella giornata di ieri 24 maggio, ha aderito alla campagna straordinaria di donazione del sangue promossa dalla Regione Siciliana con lo slogan “Il sangue si dona, non si versa”, organizzata in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone e gli agenti della sua scorta.

In occasione dell’iniziativa, personale della Questura di Ragusa ha effettuato una donazione di sangue presso la sede AVIS di Monterosso Almo (RG), aderendo così alla campagna di sensibilizzazione e ricordando l’estremo sacrificio dei colleghi che hanno perso la vita nello svolgimento del proprio servizio.