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Sparatoria durante una rissa a Palermo, giovane ferita alla testa

Sparatoria durante una rissa a Palermo, giovane ferita alla testa

CronacaPalermo

Una 22enne è stata ferita di striscio alla testa da un colpo di arma da fuoco alla testa esploso durante una violenta rissa avvenuta dopo le 3 della notte scorsa in una delle zone della movida di Palermo, quella tra le vie Isidoro La Lumia e Quintino Sella. La giovane è stata portata all'ospedale Villa Sofia dove è rimasta sotto osservazione, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate numerose pattuglie di carabinieri e polizia. La zona della rissa con sparatoria è stata transennata: militari dell'Arma della compagnia Piazza Verdi e del nucleo Investigativo del comando provinciale hanno eseguito i rilievi e stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire l'esatta dinamica. Gli investigatori hanno acquisito anche i filmati di alcune telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso la scena. Intorno alle 2,30, dopo spintoni, calci e pugni, un giovane ha estratto una pistola dal borsello e fatto fuoco.

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