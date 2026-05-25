I Carabinieri gli trovano la marijuana a casa: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo- Sezione Operativa della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 42enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I militari dell’Arma, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e sulla scorta di una speditiva attività info-investigativa hanno concentrato sul conto dell’uomo sospettando la commissione di attività illegali.

Nel pomeriggio, pertanto, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) hanno raggiunto l’abitazione in pieno centro abitato a Paternò ed hanno fatto scattare il blitz.

L’operazione ha permesso di trovare, all'interno di un locale adibito a lavanderia/deposito ubicato al piano superiore, una bustina in cellophane e un barattolo di vetro contenenti infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di circa 72 grammi, nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre la sostanza stupefacente sarà trasmessa ai laboratori competenti per le analisi qualitative e quantitative.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 42enne è stato quindi deferito dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria.